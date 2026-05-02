Навіть якщо ви стежите за раціоном і любите овочі, лише одна порція фабричних ласощів може «вимкнути» вашу увагу. Дослідники б’ють на сполох: ультраоброблена їжа офіційно стала небезпечнішою за тютюн.

Аналіз когнітивного здоров’я понад двох тисяч пацієнтів показав пряму залежність між вживанням популярних снеків та ризиком розвитку недоумства. Як повідомляє ТСН, фахівці австралійського Університету Монаша зафіксували погіршення роботи мозку у людей середнього та похилого віку. Виявилося, що навіть одна пачка чіпсів або порція морозива на добу суттєво знижують концентрацію та швидкість обробки інформації.

Докторка Барбара Кардозо зауважила, що під час клінічних тестів учасники експерименту втрачали візуальну увагу. Найбільш прикрим є той факт, що корисні продукти, характерні для середземноморської дієти, не змогли компенсувати негативний вплив хімії. Промислові консерванти та підсолоджувачі діють на нервову систему як токсини, незалежно від того, що ще ви з’їли за день.

Ситуація набуває глобальних масштабів, адже в розвинених країнах, як-от США, більше половини добових калорій людина отримує саме з ультраоброблених продуктів. Це провокує справжню епідемію когнітивних розладів. Медики наголошують, що проблема не в нестачі вітамінів, а в самому ступені промислової обробки їжі, яка фактично руйнує нормальні зв’язки в мозку.

Доктор Ван Туллекен, фахівець із громадського здоров’я, пішов ще далі й порівняв шкідливу їжу з наркотичною залежністю. За його словами, продукти тривалого зберігання вже «обігнали» сигарети за кількістю передчасних смертей у світі. Він закликає уряди прирівняти таку їжу до речовин, що викликають звикання, адже вона стає головною причиною ранньої деменції та ожиріння.

Поки науковці продовжують вивчати механізми впливу хімікатів на нейрони, лікарі радять максимально обмежити споживання продуктів у фабричних упаковках. Адже короткочасне задоволення від снека може обернутися незворотною втратою пам’яті та інтелекту в майбутньому.