Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій України, які забезпечують стабільну роботу АЕС. Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль, пише Кореспондент.

“Це вже сьома така місія, попередня відбулася раніше цього року”, – написав він.

За словами Шмигаля, загалом команда МАГАТЕ відвідає 14 ключових електричних підстанцій.

“Такі оцінки дозволяють посилити стійкість енергосистеми та підвищити рівень ядерної безпеки”, – зазначив урядовець.

Він нагадав, що взимку Росія намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС та ядерній безпеці Європи.

“Вдячні МАГАТЕ та особисто генеральному директору Рафаелю Гроссі за послідовні зусилля, спрямовані на посилення безпеки та реагування на ризики. Окремо дякуємо місіям МАГАТЕ за системну роботу в Україні та постійну присутність на ключових об’єктах”, – додав Шмигаль.