У тимчасово окупованому Донецьку в районі закинутих вугільних шахт фіксують підземне тління, яке проявляється через тріщини та провали ґрунту. Про це розповіла шахтна геолог Лариса Пряженцева, пише Кореспондент.

Таке явище мешканці Донецька зафіксували поблизу Жилухівського кладовища в Петровському районі, де під землею знаходяться численні шахтні виробки давно непрацюючих вугільних шахт Петровська та Трудівська. Ці вугільні підприємства були закриті та занедбані вже після 2014 року, після окупації.

Геолог припустила, що підземні пожежі “пов’язані з неналежним консервуванням шахт”. ” вугільних пластах шахт міститься сірка в різних кількостях, яка призводить до їх загоряння при доступі кисню і навіть при найменшій детонації земної кори. Тління та самозаймання вугілля було можливим навіть в умовах діючої шахти, тому там регулярно проводилися профілактичні роботи для запобігання можливим пожежам.

“Закриваючи будь-яку шахту, потрібно правильно її законсервувати. Тому що це цілий комплекс інженерних заходів, спрямованих на зупинку гірничих робіт, забезпечення безпеки, запобігання обваленням і захист навколишнього середовища”, – пояснила Пряженцева.

На Донеччині найпоширенішим способом ліквідації вугільної шахти було її затоплення, або “мокра” консервація. У цьому випадку припиняється робота водовідливних установок, і шахта природним чином заповнюється підземними водами до необхідного рівня.

Тоді як коли було необхідно зберегти виробки від руйнування або виключити вихід на поверхню, наприклад, метану, який може накопичуватися у вугільних пластах, то будували бетонні перемички, що дозволяло локалізувати пожежу.

“Мабуть, тут нічого не було зроблено. Хоча, складно судити лише за фотографіями, без обстеження даної ділянки. Потрібно аналізувати ситуацію безпосередньо на місці”, – додала геолог.

Водночас провали можуть зруйнувати життєво важливі комунікації під будинками, автодорогами, іншими інфраструктурними спорудами, “все це досить непередбачувано за часом, але, безумовно, дуже небезпечно”.