1 травня завершені основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Роботи розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконані ремонти на понад 7,3 млн кв. м — це 104% від запланованого, – повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

-У фокусі — ключові логістичні маршрути та міжнародні коридори. Саме ними рухається допомога, забезпечується робота бізнесу та зв’язок між регіонами.

Основні роботи завершені на ключових міжнародних напрямках:

🔺М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі

🔺М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ

🔺М-03 Київ – Харків – Довжанський

🔺М-06 Київ – Чоп

🔺М-07 Київ – Ковель – Ягодин

🔺М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін)

🔺М-10 Львів – Краковець (на м. Краків)

🔺М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест)

🔺М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів)

🔺М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський

🔺М-27 Одеса – Чорноморськ

🔺М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине

Продовжуємо ремонти на автошляхах національного значення, а також профілактичні роботи, зокрема і на відновлених ділянках.

Державна спеціальна служба травнспорту продовжує ремонти на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Загалом це 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1200 км.

До 1 червня маємо відремонтувати загалом понад 10 млн кв. м доріг.

Темпи залишаються стабільно високими: у квітні вони були на 50% вищими, ніж у березні, щоденно по країні працює понад 200 бригад.

Пріоритет — дороги з найбільшими пошкодженнями і навантаженням.