1 травня завершені основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Роботи розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконані ремонти на понад 7,3 млн кв. м — це 104% від запланованого, – повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.
-У фокусі — ключові логістичні маршрути та міжнародні коридори. Саме ними рухається допомога, забезпечується робота бізнесу та зв’язок між регіонами.
Основні роботи завершені на ключових міжнародних напрямках:
🔺М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі
🔺М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ
🔺М-03 Київ – Харків – Довжанський
🔺М-06 Київ – Чоп
🔺М-07 Київ – Ковель – Ягодин
🔺М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін)
🔺М-10 Львів – Краковець (на м. Краків)
🔺М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест)
🔺М-16 Одеса – Кучурган (на м. Кишинів)
🔺М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський
🔺М-27 Одеса – Чорноморськ
🔺М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине
Продовжуємо ремонти на автошляхах національного значення, а також профілактичні роботи, зокрема і на відновлених ділянках.
Державна спеціальна служба травнспорту продовжує ремонти на прифронтових дорогах у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Загалом це 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1200 км.
До 1 червня маємо відремонтувати загалом понад 10 млн кв. м доріг.
Темпи залишаються стабільно високими: у квітні вони були на 50% вищими, ніж у березні, щоденно по країні працює понад 200 бригад.
Пріоритет — дороги з найбільшими пошкодженнями і навантаженням.