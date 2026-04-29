Про вибух, який стався у військовому гарнізоні, розташованому в селі Князі-Волконське-1 у Хабаровському краї, повідомляє російський ресурс ВЧК-ОГПУ. Метою вибуху був генерал-майор Азатбек Омурбеков, який командував російськими військами у Бучі. Інцидент одразу був засекречений російською владою.

За даними джерел, вибух пролунав сьогодні вранці на території гарнізону у селі Князе-Волконське-1. Бомбу було закладено в поштову скриньку на сходовому майданчику будинку 55. Одна людина загинула, ще кілька людей отримали поранення. Особистий склад був піднятий по тривозі.

“За даними нашого проекту, вибух був спрямований проти генерала Азатбека Омурбекова, який з 2023 року є начальником 392 Окружного навчального центру підготовки молодших спеціалістів Східного військового округу. У 2022 році Омурбеков очолював 64-ту окрему мотострілецьку бригаду, яка діяла в Бучі. Поки що невідомо про стан Омурбекова. На місці вибуху загинув командир батальйону навчального зв’язку підполковник Кузьменко”, – йдеться у повідомленні.