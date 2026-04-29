Про те, що у РФ хочуть обіграти сценарій Донбасу на півночі Казахстану, говорять вже давно, але у росіян недостатньо для цього сил, тому обмежуються інформаційно-психологічними операціями.

Про це в етері Еспресо розповів головний редактор “Мілітарного” Михайло Люксіков.

“Щодо заяв у РФ про те, що українські дрони, долетівши за Урал до Єкатеринбурга, могли запускатися з території Казахстану, то вже не вперше лунають подібні заяви. Минулого року такі заяви вже робилися, але вони ні в що не переросли. Ймовірно, що росіяни готують якесь зовнішньополітичне підґрунтя у цьому регіоні. Вже давно говорять, що, можливо, у РФ хочуть обіграти сценарій Донбасу на півночі Казахстану. Проте на це поки у них не вистачає сил, тому обмежуються інформаційно-психологічними операціями”, – прокоментував Михайло Люксіков.

За його словами, щодо російської теорії запуску українських дронів з Казахстану, то слід згадати, що навіть у Республіці Комі стався інцидент, коли було вбито двох громадян РФ, яким інкримінували спробу встановити дрони для здійснення атаки на території Комі.

“У росіян зараз дуже багато різної інформації. Проте, щодо атаки Єкатеринбурга, це були типові українські дрони, які по характеристиках заявлялися на відповідні дальності”, – зазначив головний редактор “Мілітарного”.