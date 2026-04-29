Суддя Заводського районного суду міста Камяʼянського Дніпропетровської області Тимур Савранський заявив про втручання у його діяльність.

Про це повідомляється у реєстрі Вищої ради правосуддя, передає Судовий репортер.

Суддя повідомив, що з середини квітня 2026 року невстановлена особа з допомогою інтернет-засобів та соцмереж поширює інформацію, що посягає на честь і гідність працівника апарату суду.

«На мій мобільний телефон від «аноніма» почали надходити зникаючи повідомлення, в яких зазначається про облаштування мого робочого кабінету прихованою системою відеозапису. Шантажуючи опублікуванням зроблених відеозаписів, які начебто є компрометуючими для мене та інших суддів, анонім вимагає кадрових перемін у керівництві апарату суду», — йдеться у заяві.

Як повідомив Савранський, за наслідками публікації і поширення відеопродукції порнографічного характеру вже розслідується кримінальне провадження.

Також суддя підкреслив, що його робочий кабінет є приміщенням нарадчої кімнати. Тож в таких діях він вбачає порушення таємниці нарадчої кімнати, що нівелює процес ухвалення законного судового рішення.