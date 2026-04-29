Весняні заморозки в Україні призвели до втрат близько 50% врожаю ранніх кісточкових дерев, зокрема абрикосів та черешні, які можуть подорожчати на 30-50%. Наразі йдеться про потенційні значні фінансові втрати для садівничих господарств через пошкодження кісточкових культур і високі інвестиції у їх вирощування.

Про це Delo.ua розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Вплив заморозків на кісточкові дерева

Кісточкові дерева зазнали великого стресу взимку, а квітневі заморозки фактично добили велику кількість садівництва по території України, зазначив Марчук.

Ситуація з урожаєм в Україні є нерівномірною – втрати зафіксовані не по всій території країни, однак найбільше постраждали Закарпаття, а також південні та центральні регіони.

У період до Великодня в окремих регіонах температура опускалася до -5°C . Навесні подекуди фіксувалися заморозки до -7°C . Це вплинуло на формування ранніх кісточкових дерев, зокрема абрикосів, зауважив експерт.

“У результаті, орієнтовно 50% врожаю точно втрачено. Якщо ми ще будемо бачити травневі заморозки, то це ще будуть додаткові втрати”, – прогнозує Марчук.

Більш повну оцінку збитків для садівничих підприємств можна буде зробити орієнтовно у травні, коли стане зрозумілим реальний обсяг втрат урожаю, додав він.

“Водночас уже зараз очевидно, що йдеться про (значні – ред.) збитки для галузі”, – сказав експерт.

Садівництво є капіталомістким бізнесом, який потребує значних інвестицій. Зокрема, кошти вкладаються у садивний матеріал, системи зрошення та обробіток насаджень, заявив Марчук.

У підсумку загальний обсяг інвестицій у галузь вимірюється мільярдами гривень.

На врожай ранніх кісточкових культур в Україні вплинули не лише весняні, а й зимові морози, зазначив Delo.ua голова Укрсадвинпрому Володимир Печко.

Узимку температура подекуди опускалася до -30°C, що призвело до втрат окремих культур, зокрема лохини.

Більш стійкими виявилися традиційні, старіші сорти, тоді як інноваційні — значною мірою постраждали від вимерзання, розповів Печко.

Весняні заморозки продовжують негативно впливати на садівництво. У низці регіонів період цвітіння ще триває або лише починається, що підвищує ризики додаткових втрат. Зокрема, на Закарпатті морози вже пошкодили значну частину насаджень — під удар потрапили абрикоси, черешня, а також, ймовірно, яблука і лохина.

Температура в окремих регіонах опускалася до -6°C. На Львівщині сади наразі активно цвітуть, однак заморозки тривають, і зберігається ризик їх повторення у травні, зауважив Печко.

“Станом на зараз близько 50% врожаю черешні може зберегтися, однак додатковим негативним фактором є погодні умови, які перешкоджають запиленню. Через холод бджоли не активні — для ефективного запилення температура має становити щонайменше +15°C”, – пояснив експерт.

Зростання цін на абрикоси

Ціни на абрикоси в сезон можуть суттєво зрости через втрати врожаю. За оцінками експерта, у разі втрат культури до 80% внутрішнього виробництва, вартість продукції може збільшитися більш ніж на 40–60% порівняно з минулим роком.

Причиною подорожчання є дефіцит української пропозиції, який традиційно компенсується імпортом, що утримує високий рівень цін на ринку. Крім того, на собівартість впливають додаткові витрати виробників, зокрема наслідки погодних умов і морозів, пояснив Марчук.

Минулого сезону середня вартість абрикос становила в супермаркетах орієнтовно 150-160 грн/кг.

Подорожчання вартості черешні в Україні

Ціни на черешню в Україні у новому сезоні можуть зрости орієнтовно на 30–50% порівняно з минулим роком. Такий прогноз дав Печко, враховуючи зростання витрат і ризики для врожаю.

На вартість продукції впливає одразу кілька факторів: подорожчання засобів захисту рослин, добрив, пального, а також витрати на обробіток і зберігання. За словами експерта, для вирощування кісточкових культур необхідно до 15 обробок за сезон, що суттєво збільшує собівартість, пояснив голова Укрсадвинпрому.

Крім того, на ціну тисне загальносвітова тенденція до подорожчання фруктів і можливий дефіцит продукції через погодні умови. Виробники змушені закладати ці витрати у кінцеву ціну, щоб уникнути збитків у наступних сезонах.

У підсумку, навіть за сприятливого розвитку сезону, черешня залишатиметься дорожчою, ніж торік.

В червні минулого року черешню на ринках продавали в середньому по 500 грн/кг.