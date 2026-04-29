Судячи з аналізу фото, горить ЛПДС «Пермь» (район Малиновская) -вузлова станція системи «Транснефти», що відповідає за перекачування, зберігання та розподіл нафти магістральними трубопроводами.

Про це повідомляє Еxilenova_plus

Через об’єкт проходять потоки в напрямку Пермського НПЗ, інших промислових центрів та експортної інфраструктури РФ. Далі сировина заходить у загальну систему транспортування і може прямувати до портів Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ і Туапсе.

На станції знаходяться і одні з найбільших для таких ЛПДС ємності для зберігання нафти.