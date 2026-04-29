Важка ніч була для півдня Одещини, – визнав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

– Внаслідок масованої ворожої атаки зазнали значних руйнувань лікарня та житлові будинки, виникла пожежа у заповіднику. На жаль, постраждало двоє людей: 47-річний чоловік та 56-річна жінка. Жінку госпіталізовано з множинними осколковими пораненнями, її стан лікарі оцінюють як важкий.

Внаслідок влучання ударного БпЛА пошкоджено районну лікарню. Повністю зруйновано приймальне відділення. Значних пошкоджень зазнали терапевтичне, кардіологічне та хірургічне відділення, а також кабінети УЗД, ренген та інші. На щастя, постраждалих немає. На момент атаки медичний персонал та пацієнти перебували в укритті. Наразі пацієнти переведені у інше відділення.

Зафіксовано також пожежу на території Дунайського біосферного заповідника.

На місцях подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини країни-агресора проти цивільного населення Одещини.