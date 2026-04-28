Про холодний квітень і арктичний полон, в який потрапила Україна, розповів синоптик Віталій Постригань.

-Чимало чується дискусій про аномальність цьогорічного квітня. Квітневу холоднечу переживаємо не вперше. До прикладу, у минулому році 11 квітня в Чигирині на метеомайданчику залягав 5-ти сантиметровий шар снігу. А на ранок 26 квітня 2021 року в регіоні відмічався сніговий покрив висотою від 2 до 7 см, який швидко зійшов. Заморозки у повітрі у третій десятиденці місяця до -5º реєструвалися у 1954, 1987, 2003, 2009 роках. А за кліматом, за останні 30 років найпізніші заморозки у повітрі відмічалися 11 травня. Заморозконебезпечний період триває.

Отже, квітень – це ще не літній місяць, а перехідний до теплого сезону, а тому і затоки холоду, заморозки та температурні гойдалки йому притаманні.

А нинішній місяць вирізняється особливою прохолодою. Його тривалі холодні періоди, значна кількість днів із заморозками і за сукупністю цих факторів він має всі увійти до п’ятірки найхолодніших квітнів за останні 30 років.

Отже, до кінця місяця перебуватимемо у «мішку» арктичної повітряної маси, яку закачав вчорашній той пірнаючий циклонічний вихор, – попередив синоптик.