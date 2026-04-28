Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 28 квітня.

За минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено сім ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

М. Миколаїв

Вчора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Після атаки у Миколаєві до лікарні звернувся 60-річний чоловік. Він отримав легкі поранення та далі лікуватиметься амбулаторно. Крім того, пошкоджено вінка трьох квартир в декількох багатоквартирних будинках та автомобіль.

Миколаївський район

Учора ворог атакував одним FPV-дроном Очаківську громаду. Постраждалих немає.