Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки в понеділок звинуватив західні країни в лицемірстві, заявивши, що Іран має повне право обмежувати судноплавство в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на заяву Небензі на засіданні Радбезу, якого цитує CNN.

“Була спроба покласти всю відповідальність на Іран, нібито саме Іран напав на своїх сусідів і навмисно перешкоджає судноплавству через Ормузьку протоку.

У воєнний час прибережна держава, яка зазнає нападу, може обмежувати судноплавство у своїх територіальних водах з метою забезпечення безпеки”, – сказав Небензя.

Раніше цього місяця Росія та Китай ветували проєкт резолюції Ради Безпеки, спрямований на забезпечення свободи судноплавства в протоці.

Як зазначає CNN, у понеділок Небензя пішов ще далі, порівнявши західні країни з “піратами”. Він також засудив українські атаки з використанням безпілотників дальнього радіусу дії та морських дронів проти танкерів, пов’язаних з Росією, у Середземному морі, а також європейську підтримку українських ударів по російських торгових суднах у Чорному морі.

“На відміну від піратів, які піднімають на своїх суднах чорні прапори з черепом і кістками, західні країни намагаються приховати свої беззаконні дії посиланнями на односторонні примусові заходи, – сказав Небензя. – Це лише фіговий листок, мета якого — приховати той факт, що (Європейський Союз) займається відвертим грабунком на морі”.

