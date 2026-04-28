Завдяки тому що макет FP-9 був показаний поряд з макетом FP-7 можливо оцінити габарити далекобійної балістичної ракети від Fire Point, яка виходить значно більшою не те що за ATACMS, а й “Искандер” та “Грім-2”.

Під час виставки “На шляху до URC (Ukraine Recovery Conference). Безпека й оборонний вимір”, що зараз проходить у польському Жешуві (Ряшів), вперше було продемонстровано макет балістичної ракети FP-9 від української компанії Fire Point. Озвучені раніше характеристики цієї ракети – дальність польоту 855 км, бойова частина – 800 кг.

І як оголошували раніше у компанії вона має вийти на кодифікацію міністерства оборони літом 2026 року, що відкриє шлях її постачання до ЗСУ. А враховуючи дальність FP-9, якої цілком вистачає для ураження цілей у районі Москви, демонстрація макета цієї ракети привертає увагу.

І хоча все що наразі є – фото, навіть воно дозволяє більш предметно говорити про цю розробку. Тим паче, що раніше для ілюстрації FP-9 та FP-7 використовувалась одне зображення, що змішувало зробити припущення того, що потужніша ракета буде просто масштабно збільшена.

Зокрема макет FP-9 стоїть поряд із макетом FP-7, яка вже проходить вогневі випробування. І розміщення двох макетів ракет, якщо звісно вони виконані в одному масштабі, поряд дозволяє оцінити розміри потужнішої балістичної ракети.

Справа в тому, що FP-7 запозичила корпус у зенітної ракети 48Н6 для С-400, а це означає, що її довжина складає 7,5 метра, а діаметр – 0,52 метра. Виходячи з цього можливо виміряти, що FP-9 повинна мати довжину близько 12,5 метра, а найбільший діаметр складатиме 1,1 метра.

І це означає, що вона буде більша за російську балістичну ракету 9М723 ОТРК “Искандер”, що має габарити 7,2 метра у довжину та 0,95 метра у діаметрі.

9М723 ОТРК “Искандер”

До речі, доволі схожі параметри були заявлені й для іншої української ракети – “Грім-2”, або “Сапсан” з оголошеною довжиною 7,2 метра.

FP-9 також перевищить за розмірами ще одну відому балістичну ракету – рідкопаливну Р-17 комплексу “Эльбрус”, більш відому за натівським позначенням “Скад”. Ці ракети мали довжину 11,1 метра при діаметрі 0,88 метра.

Р-17 комплексу “Эльбрус”

Зрештою після цього порівняння з ATACMS може бути зайвим, бо насправді американська балістична ракета доволі мініатюрна: довжина 4 метри при діаметрі 0,61 метра.

ATACMS

З іншого боку, питання габаритів ракети знову тісно пов’язано із закладеними ТТХ, бо якщо є бажання бити 800-кг бойовою частиною на 850 км, то маленькою балістична ракета точно бути не може.