Виконуючи поставлені Президентом України задачі, цієї ночі бійці «Альфи» СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту рф у м. Севастополі, а також на військовому аеродромі «Бельбек» (АР Крим, ТОТ України).

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Інше ТВ.

Внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено:

Великий десантний корабель ВМФ рф «Ямал»;

Великий десантний корабель ВМФ рф «Фільченков»;

Корабель-розвідник «Іван Хурс»;

Навчальний центр чф рф «Лукомка»;

Штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;

РЛС МР-10М1 «Мис-М1»;

Літак МіГ-31 на аеродромі «Бельбек»;

Техніко-експлуатаційну частину аеродрому «Бельбек».

«Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога — флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки росія не припинить агресію проти нашої держави», — зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Нагадаємо, що 18 квітня бійці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ провели операцію на ТОТ АР Крим, під час якої було уражено одразу три військові кораблі рф.

