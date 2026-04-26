Джаррелл Міллер знову з’явився на радарі великих поєдинків, ставши потенційним суперником для еліти надважкої ваги.

Нещодавно в Лас-Вегасі відбувся поєдинок між американцем Джарреллом Міллером і кубинцем Ленє Перо в елімінаторі WBA у надважкій вазі.

На початку зустрічі кубинський боксер проявив високу активність, однак незабаром вона значно зменшилася. Міллер став діяти більш агресивно і отримував вигоду зі своїх атак, до того ж обидва спортсмени часто притискали один одного до канатів.

До фінальних раундів Джаррелл і Ленє почали відчувати втому, що стало помітно на рингу. Врешті-решт, судді визначили переможця, одноголосно віддавши перемогу Міллеру – 117:111, 117:111 і 115:113. Таким чином, він став першим, хто завдав поразки Перо у його кар’єрі.

Слід зазначити, що тепер американець став обов’язковим претендентом на титул, однак статус пояса залишається неясним: WBA Regular або WBA Super. У разі першого він має битися з Муратом Гассієвим, у другому – з Олександром Усиком, пише Кореспондент.