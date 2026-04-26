Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув в Україну в 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи і передав унікальну методологію щодо функціонування атомних станцій під час війни.

Про це повідомив Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, передає УНН.

Під час зустрічі Рафаель Гроссі передав унікальну методологію щодо функціонування атомних станцій під час війни. Про це ми домовилися у липні минулого року. Цей унікальний документ МАГАТЕ стане основою світового досвіду і допоможе уникнути можливих катастроф – повідомив Шмигаль.

Окремо міністр подякував МАГАТЕ за передачу двох автомобілів швидкої медичної допомоги для потреб Південноукраїнської АЕС та Чорнобильської АЕС. Це посилить спроможності реагування на надзвичайні ситуації.

Дякую Рафаелю Гроссі за візит у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи та за всю надану підтримку

– резюмував Шмигаль.