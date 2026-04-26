Зранку у Криму місцеві повідомляють про “нескінченну стрілянину в районі аеродромів “Бельбек” та “Кача”, передає Кримський вітер. На аеродромі “Кача” був приліт, а о 05.16 вибух на аеродромі “Бельбек”.

О 05.28 потужний вибух на аеродромі ‘Кача’, з вібрацією землі, а з аеродрому “Бельбек” підняли в повітря 2 винищувачі, полетіли у бік моря, повідомляє передплатник ТГ-каналу.

Крім того, з 03.30 і до 05.30 дрони активно заходили на базу біля Федюхіних висот у Севастополі, було близько трьох вибухів на землі з того боку. О 05.20 приліт за місцем дислокації “Панцир-С1” Результати поки що не відомі.

У Севастопольських пабліках теж весело, один із “захисників” записав відео, в якому питає, як там, на Валдаї, і кличе Путіна у Севастополь.