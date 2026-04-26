Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 26 квітня.

Учора та сьогодні вночі в області велась бойова робота. Вночі в області збито/подавлено пʼять БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Миколаївський район

Учора ворог 11 разів атакував FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Внаслідок однієї з атак у с. Лупареве легкі поранення отримала 74-річна жінка. Медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації постраждала відмовилась. Також було пошкоджено дах приватного будинку та автомобіль.

