Щоб позбавитися зайвих кілограмів, зазвичай доводиться докладати дуже багато зусиль. Цей метод схуднення – смачний та приємний.

Про метод і рецепт повідомив РадіоКлуб.

Ця каша смачна й ситна. Вона містить всі необхідні для організму вітаміни та мінерали. А також багато клітковини, яка допомагає виводити токсини, регулює роботу кишківника та сприяє схудненню.

Як приготувати кашу

Всі інгредієнти доступні – більшість з них точно у вас є. Тож вам знадобиться:

6 ст. л. вівсяних пластівців (обов’язково тих, які потрібно варити! Пластівці, що можна запарювати окропом, для цієї каші не годяться)

1 скл. кефіру жирністю 1%

1 ч. л. насіння льону

1 ч. л. какао

1 ст. л. лляної олії

10 штук чорносливу

Приготування слід почати звечора.

Чорнослив замочити на 10 хвилин і дрібно порізати.

Перемолоти насіння льону на борошно (можна блендером або в комбайні).

Чорнослив, мелений льон і какао перемішати і залити кефіром. Поставити на ніч у холодильник.

Зранку зварити 6 столових ложок вівсяних пластівців (так, як вказано на пакуванні) і додати готову суміш. Заправити лляною олією – і смачного!

У чому користь цієї каші

Вівсянка дає відчуття ситості та прискорює метаболізм, виводить шлаки з організму.

Кефір містить пробіотичні культури, які сприяють нормалізації роботи кишківника.

Льон виводить шлаки та токсини, покращує травлення.

Чорнослив сприяє очищенню кишківника, позбавляє від закрепів, прискорює метаболізм, нормалізує травлення, виводить з організму зайву воду. І додає енергії.

Їсти таку кашу слід щодня на сніданок. Вона настільки ситна, що апетит не проснеться до наступного прийому їжі. Якщо додати трішки активності (хоча б проходити за день 10 тисяч кроків або робити зарядку) і обмежити себе у випічці та солодощах, за місяць можна схуднути на 3-5 кілограмів.