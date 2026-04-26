Щоб позбавитися зайвих кілограмів, зазвичай доводиться докладати дуже багато зусиль. Цей метод схуднення – смачний та приємний.
Ця каша смачна й ситна. Вона містить всі необхідні для організму вітаміни та мінерали. А також багато клітковини, яка допомагає виводити токсини, регулює роботу кишківника та сприяє схудненню.
Як приготувати кашу
Всі інгредієнти доступні – більшість з них точно у вас є. Тож вам знадобиться:
6 ст. л. вівсяних пластівців (обов’язково тих, які потрібно варити! Пластівці, що можна запарювати окропом, для цієї каші не годяться)
1 скл. кефіру жирністю 1%
1 ч. л. насіння льону
1 ч. л. какао
1 ст. л. лляної олії
10 штук чорносливу
Приготування слід почати звечора.
Чорнослив замочити на 10 хвилин і дрібно порізати.
Перемолоти насіння льону на борошно (можна блендером або в комбайні).
Чорнослив, мелений льон і какао перемішати і залити кефіром. Поставити на ніч у холодильник.
Зранку зварити 6 столових ложок вівсяних пластівців (так, як вказано на пакуванні) і додати готову суміш. Заправити лляною олією – і смачного!
У чому користь цієї каші
Вівсянка дає відчуття ситості та прискорює метаболізм, виводить шлаки з організму.
Кефір містить пробіотичні культури, які сприяють нормалізації роботи кишківника.
Льон виводить шлаки та токсини, покращує травлення.
Чорнослив сприяє очищенню кишківника, позбавляє від закрепів, прискорює метаболізм, нормалізує травлення, виводить з організму зайву воду. І додає енергії.
Їсти таку кашу слід щодня на сніданок. Вона настільки ситна, що апетит не проснеться до наступного прийому їжі. Якщо додати трішки активності (хоча б проходити за день 10 тисяч кроків або робити зарядку) і обмежити себе у випічці та солодощах, за місяць можна схуднути на 3-5 кілограмів.