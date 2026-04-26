Більшість із нас звикли вважати найскладнішими періодами підліткові роки або старість із проблемами зі здоров’ям. А ось відомий науковий популяризатор Пере Еступінья стверджує, що справжній “пік труднощів” припадає на зовсім інший час.

У своїй новій книзі “Ким ти хочеш бути, коли станеш дорослим” (Qué quiere ser de mayor) хімік, біохімік та експерт із наукової комунікації Пере Еступінья розвінчує міфи про старіння та виокремлює найбільш кризовий період людського життя.

Про це пише okdiario і Телеграф.

Коли життя тисне найсильніше

За словами експерта, найбільш виснажливим є вік від 40 до 55 років. Саме в цей період на людину валиться “ідеальний шторм” із соціальних, професійних та особистих зобов’язань.

“Якщо немає серйозних проблем зі здоров’ям, фізичний стан — це не те, що визначає складність цього віку. Справа в усьому іншому”, — пояснює Еступінья.

Чому саме цей період такий важкий

Цей життєвий етап стає критично складним через те, що на нього припадає пік кар’єрної активності, який вимагає від людини максимальної професійної віддачі та готовності брати на себе величезну відповідальність.

Одночасно з цим виникає ефект “покоління сендвіча”, коли людина опиняється в психологічній пастці між необхідністю ставити на ноги дітей та обов’язком доглядати за батьками, чиє здоров’я починає стрімко погіршуватися.

До того ж ситуацію загострює постійний фінансовий стрес, оскільки саме в цей період накопичуються найбільші економічні зобов’язання — від виплат за кредитами до значних витрат на освіту та утримання родини. Усі ці чинники нашаровуються один на одного, створюючи умови безперервного емоційного та фізичного напруження, яке важко ігнорувати.

“Геронтолеценція” та щастя після 60

Попри поширені страхи перед пенсією, Еступінья зазначає, що після подолання 60-річного рубежу багато людей несподівано відчувають приплив енергії та задоволення від життя. Цей феномен він називає “геронтолеценцією”(за аналогією з адолесценцією — підлітковим віком).

Це період (приблизно з 65 до 75 років), коли професійний тиск зникає, діти стають самостійними, а фізичний стан часто виявляється кращим, ніж людина очікувала.

Головний ворог — “автоейджизм”

Науковець наголошує, що найбільшою перешкодою для щасливої зрілості є не цифри в паспорті, а внутрішні упередження. “Автоейджизм” — це коли ми самі відмовляємося від улюблених справ, бо вважаємо, що “в такому віці це вже не пасує”.

Еступінья підсумовує, що сучасне покоління 70-річних — це зовсім не те саме, що 70-річні пів століття тому. Завдяки медицині та зміні менталітету, ми маємо шанс прожити “другу молодість”, головне — пережити складне десятиліття після сорока.