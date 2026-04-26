Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що олігархи, які підтримують прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, переказують свої заощадження на рахунки в інших країнах. Так вони нібито готуються до втечі.

Про це він сказав у соцмережах, передає Громадське.

За його словами, олігархи переказують мільярди на рахунки в Об’єднаних Арабських Еміратах, Сполучених Штатах, Уругваї та в інші віддалені країни, щоб «втекти до країн, де немає екстрадиції». Крім того, вони продають свої активи в Угорщині.

«Я неодноразово закликав генерального прокурора, капітана Національної поліції та очільника Національної податкової та митної адміністрації Угорщини затримувати злочинців, які забирають в угорського народу тисячі мільярдів форинтів, щоб не дозволити їм тікати до інших країн до формування уряду “Тиси”», — заявив Мадяр.

Він зазначив, що кілька сімей олігархів з оточення Орбана вже виїхали за кордон. Також найближчим часом до Дубаю полетить родина мультимільярдера Лоренца Месароша.

За словами лідера «Тиси», кілька впливових сімей олігархів забрали своїх дітей зі шкіл і шукають надійну охорону, щоб забезпечити їхній виїзд.

Нагадаємо, що вчора Орбан заявив, що в парламент не піде, хоч і був на виборах першим у списку.