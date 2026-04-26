Існує алгоритм дій з плазунами. І краще знати цей алгоритм, щоб не наражати себе і своїх близьких на небезпеку.

З кінця квітня, як правило, в Україні починають активізуватися змії. Нерідко трапляються випадки, коли ці плазуни можуть проникати у приватні будинки чи двори, і навіть у квартири. Є певні правила, яких потрібно дотримуватись при зустрічі зі змією.

Про це в ексклюзивному коментарі “Телеграфу” розповів герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак.

За його словами, якщо говорити про проникнення змії до квартири, то помітивши її необхідно викликати профільну службу, яка може допомогти з плазуном. Йдеться про Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Дуже багато моїх колег для ДСНСників проводять спеціальні тренінги про те, як поводитися зі зміями в квартирі і, загалом, як поводитися зі зміями. У ДСНС частіше дзвонять для цього, наголосив експерт.

Окрім того, є спеціальні волонтерські групи. Наприклад, у Києві це Kyiv Animal Rescue Group (КАРГ). Фахівці виїжджають на подібні виклики та допоможуть вирішити проблему.

А якщо раптова зустріч зі змією відбулася на дачній ділянці, то в такому разі є два варіанти розв’язання:

звернутися до профільної служби (101) самостійно, але вкрай обережно, за допомогою віника чи швабри загнати змію у відро та випустити подалі від власного двору. Якщо можливості цього зробити немає, необхідно просто мінімізувати свій контакт із твариною. -Повірте, ви змії точно не цікаві. І вона з вами хоче зустрічатися ще менше, ніж ви з нею,- каже Марущак.

Експерт також спростував поширений міф про те, що змія може кинутися на людину. За його словами, навіть великі особини намагаються втекти до наближення людей.

При цьому Марущак закликає не вбивати змію, якщо раптом ви помітили її вдома чи у дворі.

-Не треба вбивати нікого, бо це жива істота, така ж, як пташка, якийсь горобець, лелека чи білочка. Ось це таке ж, просто воно трохи дивніше виглядає, ніж ми всі звикли, – підсумував співрозмовник.

Що робити, коли зустріли змію. Інфографіка: “Телеграф”/ШІ

Які змії водяться в Україні

В Україні мешкає лише кілька видів змій. При цьому лише деякі з них є отруйними.

Отруйні змії в Україні. Інфографіка: Міністерство охорони здоров’я України

Ось основні види змій у країні:

Гадюка звичайна

Гадюка Микільського

Гадюка степова

Вуж звичайний

Вуж водяний

Медянка звичайна

Полоз каспійський

Полоз леопардовий

Полоз палласів

Полоз візерунчастий

Полоз ескулапів

Як уберегтися від змій на природі

уникайте високої трави та захаращених місць,

уважно дивіться під ноги, особливо в траві та біля водойм,

натрапивши на плазунів, не торкайтеся їх і не намагайтеся прогнати,

побачивши змію, не робіть різких рухів, просто повільно відійдіть.