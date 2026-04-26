Після 45 років жіночий організм переживає гормональні зміни, які впливають на стан шкір, енергію та самопочуття. Саме тому жінкам важливо контролювати не лише те, що їдять, а й те, що п’ють щодня – правильно підібрані напої можуть стати ефективною підтримкою, передає Радіоклуб.

Мінеральна вода: для гормонального балансу

Після 45 років клітини гірше утримують вологу, і результати зневоднення швидше стать помітними. Але просто пити більше води – цього не достатньо: вона повинна бути збагачена мінералами. Зокрема, магнієм (допомагає зменшити нервову напругу та підтримує гормональну систему) і калієм (регулює водний баланс і роботу серця).

Достатня гідратація покращує еластичність шкіри та зменшує сухість, яка часто з’являється в період менопаузи.

Трав’яні настої: м’яка підтримка гормонів

Жіночий організм дуже чутливий до гормональних коливань – це впливає на сон, настрій і зовнішній вигляд. Полегшити ситуацію допоможуть трави:

● червона конюшина містить фітоестрогени, які частково компенсують зниження естрогену;

● меліса знижує тривожність і допомагає при порушеннях сну;

● кропива поповнює запас мінералів, що важливо для волосся і нігтів;

● хвощ підтримує вироблення колагену завдяки вмісту кремнію.

Чай матча: захист від передчасного старіння

Вікове зниження естрогену прискорює процес старіння клітин. Пригальмувати того можуть антиоксиданти, які у великій кількості містить чай. Всі види чаїв багаті на антиоксиданти. Вони захищають клітини від руйнування, покращують мікроциркуляцію крові, що позитивно впливає на тон шкіри. Крім того, мають легкий стимулюючий ефект, який допомагає боротися із втомою і не допускає різких стрибків енергії.

Матча дає більш помітний ефект завдяки вищому вмісту активних речовин.

Колагенові напої: для шкіри та суглобів

Зниження колагену – одна з головних причин втрати пружності шкіри, яка неминуча з віком. Колагенові пептиди стимулюють відновлення тканин, покращують щільність шкіри і зменшують її сухість. А ще підтримують рухливість суглобів, що теж актуально.

Ферментовані напої: для здоров’я кишечника та гарної шкіри

Зміни в роботі травної системи (це теж характерно для жінок після 45) впливають на імунітет і гормональний баланс. Кефір, комбуча чи інші ферментовані напої сприяють її нормальному функціонуванню. Пробіотики відновлюють мікрофлору, покращують засвоєння вітамінів (особливо групи B), зменшують запальні процеси, які можуть впливати на стан шкіри.

Також експерти зі здорового харчування радять у такому віці пити какао (джерело магнію для нервової системи), імбир із лимоном (покращує кровообіг і зменшує запалення) та адаптогени – ашваганду, родіолу (допомагають легше переносити стрес і гормональні зміни).