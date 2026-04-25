Деменція не лякає молодих людей, але після 60 більшість починає про це думати. Спосіб життя відіграє в цьому питанні значно більшу роль, ніж прийнято думати. Є кілька конкретних звичок, які реально знижують ризик – без таблеток і складних схем. Просто треба трохи змінити свої звички й додати у свій розпорядок кілька корисних “ритуалів”, пишуть Добрі новини.
Спочатку треба розібратися з фізичною активністю. Якщо ви ведете малорухливий спосіб життя, то саме час це змінити, як би того не хотілося. Не треба бігати марафони і ходити щодня у спортзал тягати залізо. Варто просто додати у розпорядок дня регулярний рух. Навіть 30 хвилин ходьби на вулиці покращує кровообіг у мозку і стимулює утворення нових нейронних звʼязків. Гуляйте, дихайте повітрям, відвідуйте нові місця, щоб було цікавіше.
Також зверніть увагу на свій сон. Люди, які постійно сплять менше шести годин, мають реально вищий ризик когнітивних порушень у старшому віці, тож сон не можна ігнорувати ні в якому разі. Це не розкіш, а цілком реальна та дієва профілактика хвороби. Якщо в молодості складно знайти багато часу на сон, то у більш похилому віці – цілком реальна задача. Лягайте трохи раніше, до опівночі, а вставайте не з першими півнями – і буде вам щастя.
Спілкування, нові враження, навчання чогось незнайомого – все це також змушує наш мозок працювати і будувати нові звʼязки. Читання, вивчення мови, настільні ігри, складання пазлів, ліплення з пластиліну, вивчення віршів, живе спілкування з людьми – будь-що, що не дає мозку перейти в режим автопілота. Самотність і монотонність, навпаки, прискорюють старіння мозку.
Жодна з цих звичок не вимагає грошей чи особливих зусиль. Але разом вони формують середовище, в якому мозок залишається здоровим значно довше.