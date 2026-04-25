Китай відправляє двох панд до США, що посилює ознаки стабілізації зв’язків між країнами безпосередньо перед запланованою зустріччю президента Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном у середині травня.

Про це пише Bloomberg.

Зоопарк Атланти заявив у четвер, що самець панди на ім’я Пінг Пінг та самка на ім’я Фу Шуан є частиною угоди, досягнутої з Китайською асоціацією охорони дикої природи. Нова угода замінює початкову, термін дії якої закінчився у 2024 році, повідомив зоопарк.

Група охорони дикої природи заявила, що підписала угоду з зоопарком Атланти минулого року. Жодна з організацій не надала подробиць про те, коли прибудуть панди.

Китай позичає тварин зоопаркам по всьому світу в рамках так званої «Пандової дипломатії», яку можна використовувати для винагороди друзів або покарання за ймовірну неналежну поведінку. У січні Китай повернув собі останніх двох панд з Японії, фактично зупинивши програму, яка символізувала дружбу між двома країнами з моменту відновлення дипломатичних відносин у 1972 році.

Їхнє повернення відбулося в той час, коли азійські сусіди були втягнуті в суперечку щодо коментарів прем’єр-міністра Японії Санае Такаїчі про можливість сценарію, за якого Токіо може направити своїх військових, якщо Пекін спробує силою взяти під контроль Тайвань.

У 2024 році Китай відправив до Вашингтона двох нових гігантських панд після майже річної відсутності, що викликало побоювання, що Національний зоопарк більше ніколи не побачить цих тварин. Початкова нездатність поновити угоду про панд призвела до спекуляцій про те, що причиною втрати були напружені відносини на той час. Обидві сторони заперечували, що тут була політична складова.

Відносини між США та Китаєм покращилися після зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна в Південній Кореї минулого року, яка призвела до річного перемир’я в торговельній війні.

Трамп планує відвідати Китай наступного місяця, ця поїздка відбудеться після того, як він відклав зустріч у березні, щоб зосередитися на війні з Іраном.