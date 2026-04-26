Під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, на якій був присутній Дональд Трамп, пролунали постріли. Президента США евакуювали із заходу.

Стрільця затримали.

Ним виявився 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії.

За даними ЗМІ, чоловік був озброєний дробовиком і намагався прорватися через охорону до зали, де знаходився Трамп. Він встиг вистрілити у співробітника Секретної служби – той не постраждав. Нападника взяли під варту.

Вечеря з кореспондентами відкладена на невизначений час.

Трамп вже заявив, що вечір у Вашингтоні був «дуже насиченим» та відзначив роботу Секретної служби і правоохоронців, які, за його словами, діяли швидко й сміливо.

За словами Трампа, незалежно від цього, вечір уже буде зовсім іншим, ніж планувалося, і його, ймовірно, доведеться повторити в майбутньому.

Разом із Трампом були евакуйовані і держслужбовці адміністрації Білого дому — держсекретар Марко Рубіо, спікер Палати представників Майк Джонсон, міністр війни Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент і глава Агентства з охорони довкілля Лі Зелдін. Згідно з протоколом безпеки, VIP-особи були змушені переховуватися під столами, після чого їх уже вивели із зали.

Трамп оприлюднив запис з камер відеоспостереження.