Адміністрація президента США Дональда Трампа планує додати розстріли, електрошок та газову асфіксію як альтернативні методи страти осіб, засуджених за найтяжчі федеральні злочини, про що вона оголосила в п’ятницю, зазначивши труднощі з отриманням препаратів для смертельних ін’єкцій.

Ця рекомендація прозвучала у звіті Міністерства юстиції, що відповідає обіцянці Трампа відновити смертну кару на федеральному рівні протягом його другого терміну, хоча, ймовірно, пройде кілька років, перш ніж можна буде запланувати ще одну федеральну страту.

Про це повідомляє Reuters.

Незадовго до закінчення свого першого терміну у 2021 році Трамп відновив страти на федеральному рівні після 20-річної перерви, стративши 13 федеральних ув’язнених за допомогою смертельних ін’єкцій протягом останніх кількох місяців свого перебування на посаді. За попередні 50 років було лише три федеральні страти.

Більшість страт у США виконуються урядами штатів.

Повернувшись до Білого дому минулого року, Трамп скасував мораторій на федеральні страти, запроваджений його попередником, колишнім президентом Джо Байденом.

Міністерство юстиції Трампа зараз вимагає смертної кари для понад 40 обвинувачених по всій країні, хоча жоден з них ще не перебував у суді, кожен з яких може тривати роками.

Виконувач обов’язків генерального прокурора Тодд Бланш у своєму вступі до 52-сторінкового звіту написав, що мораторій адміністрації Байдена «підірвав федеральну смертну кару та залишив жертв, їхні сім’ї, їхні громади та націю нести наслідки».

ВІДРОДЖЕННЯ СТАРИХ МЕТОДИЧНИХ ТА ДОДАННЯ НОВИХ

У звіті Бланш доручила Бюро в’язниць Міністерства юстиції змінити свій протокол страт, «включивши додаткові конституційні способи страти, які наразі передбачені законодавством деяких штатів», вказуючи на старіші методи розстрілу та електрошоку, а також новий метод газової асфіксії, вперше запроваджений Алабамою у 2024 році.

Додавання альтернативних методів до протоколу дозволить проводити страти «навіть якщо певний препарат недоступний», йдеться у звіті.

Байден пом’якшив вироки 37 із 40 чоловіків, які чекали на страту у федеральній камері смертників, залишивши лише трьох: Джохара Царнаєва, засудженого у 2015 році за смертельний вибух під час Бостонського марафону; Ділана Руфа, засудженого у 2017 році за вбивство дев’яти вірян у церкві Південної Кароліни; та Роберта Бауерса, засудженого у 2023 році за вбивство 11 людей у ​​синагозі «Дерево життя» в Піттсбурзі, штат Пенсільванія.

США є однією з небагатьох західних країн, які досі застосовують смертну кару, хоча громадська підтримка смертної кари серед американців поступово знижується. Згідно з тривалими опитуваннями Gallup, 52 відсотки заявили, що підтримують її за вбивство минулого жовтня, що є найнижчим показником за понад 50 років, тоді як 44 відсотки заявили, що виступають проти неї.

ЮРИДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИ МЕТОДИЧНОГО ВИКОНАНИНЯ СТРАХУЮТЬ

Засудженим ув’язненим може знадобитися кілька років, щоб вичерпати всі юридичні можливості для оскарження смертних вироків, і жоден із трьох чоловіків, які перебувають у федеральній камері смертників, не має права, згідно з чинними правилами Міністерства юстиції, дізнатися про дату страти.

Як правило, коли штат США або федеральний уряд приймає новий протокол страти, ув’язнені, засуджені до смертної кари, можуть подавати юридичні позови, стверджуючи, що новий метод порушує заборону Конституції США на «жорстокі та незвичайні покарання».

Такі позови завжди зазнавали невдачі у Верховному суді США, який ніколи раніше не визнавав прийнятий метод страти неконституційним. Однак деякі методи, включаючи розстріл та електрошок, не переглядалися судом з 19 століття, і суд ще не погодився розглядати скарги на газову асфіксію.

Смертельна ін’єкція залишається найпоширенішим методом у США, але має вищий рівень невдалих спроб, ніж інші методи, включаючи протокол з одним препаратом, прийнятий федеральним урядом у 2019 році з використанням пентобарбіталу, потужного барбітурату.

Деякі страти були перервані, оскільки тюремна влада намагалася знайти вену на прикутому в’язні. Противники цього методу стверджують, що розтини легень страчених показують, що вони пережили болісне утоплення, перш ніж померти від пентобарбіталу.

Фармацевтичні компанії відмовляються продавати тюремним системам свої препарати, які можна використовувати під час страт, частково для дотримання заборони Європейського Союзу. Американським в’язницям довелося шукати менші, менш регульовані аптеки, що виготовляють ліки, готові виготовляти копії цих препаратів.

Це призвело до того, що в останні роки кілька штатів США відродили старі методи. За даними Інформаційного центру про смертну кару, некомерційної дослідницької групи у Вашингтоні, у п’яти штатах діють розстрільні команди, а Айдахо має намір прийняти їх як основний метод у липні. Минулого року Південна Кароліна здійснила першу в США за 15 років страту розстрілом.

У 2024 році Алабама стала першим штатом, який стратив людину, примусово впорскуючи азот.