Там, де чотири роки тому плавився пісок і задихалася від вогню сосна, сьогодні знову пахне молодою хвоєю. В Галицинівському урочищі на Миколаївщині, яке стало природним щитом для обласного центру, лісівники вперше висаджують ліс на місці згарищ. У 2022-му тут проходила лінія оборони Миколаєва. Через щоденні російські обстріли, що тривали до самого звільнення Херсона, в урочищі вигоріло 169 гектарів хвойного лісу віком від десяти до п’ятдесяти років.

Протягом трьох років лісівники філії «Південний лісовий офіс» не могли працювати у масиві через щільне замінування. Протягом 2024 – 2025 років сапери обстежили понад 650 гектарів, крок за кроком очищуючи землю. Тільки після повної перевірки лісівники змогли вийти на ділянки для проведення санітарних робіт.

Перші саджанці сосни та клена висадили символічно разом із бійцями 123-ї бригади ТрО. Це ті самі захисники, які тримали оборону в цих окопах. Тепер вони повернулися сюди, щоб закласти новий ліс на місці колишніх позицій. Ті самі руки, що тримали автомати, тепер обережно опускали в ґрунт тендітні сіянці кримської сосни та клена.

Генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець, передаючи ноутбуки для операторів дронів 123-ї бригади, зазначив, що це найменше, що можна зробити для тих, хто врятував регіон.

“Ми сьогодні висаджуємо ліс, який через десятиріччя буде передавати пам’ять про героїзм тих, хто прийняв рішення стати на захист рідної землі. Ліси півдня, які постраждали від бойових дій, безперечно буде відновлено. ДП “Ліси України” інвестує в розвиток лісової галузі в усіх регіонах. Без різниці, чи це прибуткове лісництво на Волині, чи дотаційне на Миколаївщині. У 2025 році ми інвестували в південь більше 40 мільйонів, в цьому році плануємо більше 90. Ліси в цьому регіоні мають велике екологічне значення, і ми їх відновимо”, – наголосив Юрій Болоховець.

Війна завдала катастрофічної шкоди лісам області. 29 тисяч гектарів насаджень залишаються недоступними через мінування, 9 тисяч гектарів на Кінбурнській косі перебувають під окупацією.