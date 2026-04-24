У центрі Вашингтона з’явилась інсталяція з 20 тисячами плюшевих ведмедиків, які символізують викрадених Росією українських дітей. Про це у п’ятницю, 24 квітня, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, пише Кореспондент.

Інсталяцію сформували з білих та червоних іграшок, останніми виклали напис – Putin Abducted 20 000 ukrainian children (“Путін викрав 20 тисяч українських дітей”).

На заході, присвяченому інсталяції, виступила посол України в США Ольга Стефанішина, також на алею пришли небайдужі українці та інші жителі американської столиці.

“20 000 ведмедиків на National Mall поблизу Конгресу в центрі Вашингтона – кожен символізує українську дитину, яку Росія викрала з початку повномасштабного вторгнення”, – написала Стефанішина.

Дипломат додала, що на сьогодні Україна повернула понад 2 000 дітей за ініціативою президента Bring Kids Back UA, але тисячі залишаються розлученими зі своїми родинами та домівкою.

“Без повернення українських дітей не може бути ні завершення війни, ні тривалого справедливого миру…росія та її керівництво мають бути під найжорсткішими санкціями, щоб щодня відчувати реальні наслідки своїх злочинів”, – додала посол України в США.

Стефаеішина подякувала за двопартійну та двопалатну підтримку цього питання в Конгресі, особливо сенаторці Емі Клобучар, конгресмену Майклу МакКолу, сенатору Річарду Блюменталю, конгресмену Джеймі Раскіну, які долучилися до акції.