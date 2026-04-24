Дональд Трамп прокоментував слова принца Гаррі на вчорашньому Київському безпековому форумі, де він нагадав про те, що США були частиною гарантій поваги до суверенітету і кордонів України в обмін на її відмову від ядерного озброєння. Принц підкреслив, що бере участь у форумі не як політик, а як “солдат, що розуміє службу”, пише ЛБ.

Він сказав, що Сполучені Штати відіграють особливу роль у цій історії. І закликав їх виконати міжнародні домовленості.

“Не лише завдяки своїй могутності, а й тому, що коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка була частиною гарантій того, що суверенітет і кордони України будуть поважатися. Це – момент для американського лідерства, момент, коли Америка може довести, що здатна виконувати свої міжнародні договірні зобов’язання – не з благодійності, а виходячи зі своєї незмінної ролі у забезпеченні глобальної безпеки та стратегічної стабільності”, – сказав принц Гаррі.

Дональд Трамп сказав, що герцог Сассекський “не говорив від імені Великої Британії”. І додав, що він сам, на його думку, “представляє Велику Британію більшою мірою, ніж принц Гаррі”.

“Але я дуже ціную його пораду”, – додав американський президент.