Судячи з відео, працівники ТЦК в рамках мобілізаційних заходів зайшли на приватну територію і переслідували чоловіка на даху будинку. А потім сталося те, що ви бачите.

На іншому відео ймовірно працівник ТЦК з текстом “молодежь, камеры убрали” обіцяє добратися і упакувати тих, хто знімає. Але, мабуть, вік операторів безперспективний, тому погрози поки що лишилися тільки погрозами.

Оновлено о 12.58.

Місцевий канал Волинські новини опублікував коментар ТЦК.

“На відео, опублікованих в мережі чути, як військовий російською мовою погрожує чоловіку стріляти по ногах, а також тим, хто знімає інцидент на відео.

Як повідомили Волинським Новинам у Волинському ТЦК та СП, під час спільних заходів з оповіщення населення у селі Струмівка представники ТЦК та СП разом із працівниками поліції виявили транспортний засіб, водій якого, помітивши групу оповіщення, намагався уникнути перевірки та не реагував на законні вимоги про зупинку.

Згодом громадянин залишив автомобіль, забіг на територію приватної забудови та піднявся на дах. Перебуваючи там, він просив допомоги через страх висоти, водночас уникаючи контакту з військовослужбовцями. Для безпечного спуску йому було надано драбину, яку він сам же ж забрав на дах, однак тривалий час не наважувався скористатися нею. Під час спроби встановити контакт і допомогти йому спуститися, між громадянином та військовослужбовцем виникла штовханина, унаслідок чого обоє впали з даху.

У подальшому громадянин повідомив, що свідомо намагався уникнути спілкування, оскільки перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

Наразі його доставлено до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. Тілесних ушкоджень він не зазнав”.

Наскільки цей коментар співвідноситься з відео, яке є в наявності, висновки робіть самі. Бо, наприклад, фраза «доставай ствол, щас по ногам будем еб…шить» у рятівну операцію дещо не вкладається.