Цікавимося майном та заробітками працівників Бюро економічної безпеки та їхніх родичів.

Внаслідок кадрових чисток після скандалів та розслідувань у ЗМІ кілька регіональних очільників БЕБ позбулися своїх посад. У деяких випадках їм на заміну прийшли правоохоронці, які також мають значні активи та підозрілі зв’язки.

Де живуть та скільки заробляють очільники трьох територіальних управлінь БЕБ, пише Телеграф.

Мунтян і його брат-мільйонер, який працює в тіні

Очільник БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян має цікаві родинні та бізнесові зв’язки. Дружина Мунтяна, Любов Калініченко, працює суддею Київського районного суду Одеси та, за інформацією “Телеграфу”, підтримує дружні стосунки з головою суду. Сестра судді, Ольга Калініченко, працює нотаріусом, і саме вона оформлювала значну частину нерухомості на брата правоохоронця – Дмитра Мунтяна.

Сам керівник одеського БЕБ у декларації за 2025 рік вказав дохід у 1,5 млн грн, а його дружина-суддя – майже 1,5 млн грн. Подружжя володіє в Одесі будинком площею 312,6 кв. м з басейном та автомобілем Toyota Land Cruiser 2017 р. в. (оцінений у 1,7 млн грн). Цікаво, що автівку родині у квітні 2024-го подарував саме брат посадовця.

Справжні гроші – у брата БЕБівця. Дмитро Мунтян уже 26 років займається бізнесом (ФОП, виробництво та ремонт взуття). Попри статус представника малого бізнесу на єдиному податку та лише три виграні тендери на суму 4,5 тис. грн, його статки вражають.

У травні 2025 року він придбав Mercedes-Benz E 220 d 2022 р. в. (ринкова вартість близько 90 тис. доларів).

Також він володіє низкою квартир та будівлею площею 570 кв. м у центрі Одеси (вул. Дворянська, 18).

Поки Сергій Мунтян будував кар’єру в органах, його брат акумулював нерухомість. На Дворянській, 18 на нього зареєстровано шість квартир. Одну з них (семикімнатну, 210,9 кв. м) йому подарували, а іншу (дев’ятикімнатну, 295,6 кв. м) він купив у період роботи брата в Департаменті захисту економіки. Обидві угоди реєструвала своячка посадовця – нотаріус Ольга Калініченко.

За цією ж адресою функціонує готель “Дворянський”, де номер коштує до 9 тис. грн за добу. Попри те, що домен готелю пов’язаний з Дмитром Мунтяном, офіційні реквізити юрособи клієнтам не надають. На запит про бронювання журналістам запропонували переказати кошти на особисту картку Олени Мунтян. Такий спосіб оплати дозволяє уникати обліку доходів та сплати податків, що є порушенням закону.

Борусовський: оренда у бізнесмена та автівка, яка оформлена на батька

Очільник БЕБ у Львівській області Михайло Борусовський отримав свою посаду у вересні минулого року. Його попередника Романа Мудя звільнили в результаті “кадрового очищення” після призначення директором БЕБ Олександра Цивінського. Мудь – фігурант численних журналістських розслідувань.

І хоча Борусовський працює у львівському БЕБ менш як рік, він також встиг проявити себе в правоохоронних органах. Раніше він працював у територіальному управлінні ДБР у Хмельницькому, а до цього — в залізничному відділі поліції ГУ НПУ у Львівській області. Борусовський у поліції був заступником начальника слідчого відділу.

Після публікації декларації низка ЗМІ звернула увагу на те, що Борусовський орендує квартиру у власника ринку. Так, майже одночасно зі своїм призначенням на посаду він взяв в оренду квартиру площею 74,9 кв. м у Ростислава Мацелюха, власника ТОВ “Сихівська народна торгівля”.

Ростислав Мацелюх отримав ринок від свого батька, Василя Васильовича. Це відома у Львові родина, яка вже багато років володіє ринком “Народний” на Сихові.

“Телеграф” знайшов квартиру, яку очільник регіонального БЕБ орендує у підприємця. Це простора двокімнатна квартира в ЖК “Липова алея”. Ростислав Мацелюх володіє в цьому ЖК щонайменше трьома квартирами. Цікаво, що він їх оформив у листопаді 2025-го (вже після того, як у житло оселився БЕБівець) на підставі свідоцтва про право на спадщину.

Забудовник цього ЖК – ТзОВ “СБ Груп”. До сьомого січня 2026-го власником компанії був Олександр Білько, зараз – Ірина Райтер. Забудовник не згадується в кримінальних провадженнях за останні роки.

Очільник львівського БЕБ користується автомобілем свого батька Володимира Борусовського. Йдеться про Toyota Land Cruiser 2019 р. в., який батько правоохоронця купив новим у 2020-му, і практично одразу автомобіль потрапив у декларацію сина.

Журавльов і його надзвичайно успішна дружина

В результаті “кадрового очищення” свою посаду отримав і Сергій Журавльов, в. о. голови БЕБ у Волинській області. 36-річний Журавльов працює на державу вже багато років. Ще з 2011-го він обіймав різні посади в Державній податковій службі, потім — в органах прокуратури та Державному бюро розслідувань. У БЕБ Журавльов прийшов у вересні 2023-го на посаду заступника керівника у Чернівецькій області.

Дружина БЕБівця орендує величезну квартиру в Дніпрі площею 237 кв. м. Цікаво, що власники орендованого житла – Катерина Журавльова, сестра правоохоронця, а також Тетяна Калугіна, мати його колеги. Так, Євгеній Калугін очолював БЕБ у Закарпатській області, однак нещодавно звільнився. Причина звільнення – гучне розслідування в ЗМІ про статки родини правоохоронця.

Виявилося, що дружина Калугіна Альона за останні роки стала співвласницею низки бізнесів та нерухомості на мільйони гривень. Мати Тетяна в розслідуванні також згадується: на неї оформили землю в приватному секторі на словацькому кордоні в Ужгороді.

Яким чином мати очільника БЕБ у Закарпатській області стала власницею величезної квартири в ЖК “Дім на Набережній” разом із сестрою в. о. голови БЕБ у Волинській області – загадка. До речі, Журавльов разом із кількома родичами Калугіна, а також колишнім головою Дніпровської РДА Микитою Загрійчуком у квітні 2022-го створив БФ “Життя переможе”.

Дружина Журавльова Тетяна ще кілька років тому заробляла близько 100 тис. грн на місяць. На неї оформлено ФОП (займається бухгалтерським обліком й аудитом; консультуванням з питань оподаткування). Однак саме коли її чоловік перейшов на роботу в БЕБ, бізнес у дружини пішов угору.

За 2024-й жінка заробила 7,5 млн грн, а за 2025-й – уже 9,2 млн грн. Крім того, 24 лютого 2026-го на неї оформили право власності на кафе з оздоровчим комплексом площею 1068 кв. м у Луцьку. Минулого року цей об’єкт на аукціоні намагалися продати за 15,7 млн грн. Цього року торги відбулися повторно, і майно дісталося дружині посадовця БЕБ уже за 9,4 млн грн. В реєстрі НАЗК повідомлень про купівлю цього об’єкта немає.

Після працевлаштування чоловіка в БЕБ автопарк Тетяни розширився. Вже у 2024-му вона купила Audi Q7 2016 р. в. за 1,1 млн, а у 2025-му – Tesla Model Y 2022 р. в. за 767 тис. грн. Тоді як сам Журавльов у 2023-му став власником Mercedes-Benz GLS-Class GLS 400 2019 р. в. за 2,4 млн грн. Кошти на автомобіль правоохоронець міг заробити за короткий період зайняття бізнесом: упродовж майже дев’яти місяців у 2023-му він не був на службі та мав відкритий ФОП.

До речі, про нерухомість сестри та батька Журавльова вже розповідало видання Bihus.