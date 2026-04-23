На скелях навколо берегів фінських островів встановлюються металеві кільця для бонових загороджень, які в разі аварії розгортатимуться як захисні бар’єри від нафтових забруднень.

Про це повідомив у середу, 22 квітня, в Гельсінкі фінський Фонд Джона Нурмінена, що займається захистом Балтійського моря, інформує LRT.lt.

За даними фонду, такі кільця будуть закріплені як запобіжний захід на островах у східній частині Фінської затоки на постійній основі. Це дозволить у разі необхідності швидко розгорнути бонові загородження і тим самим ефективно локалізувати розлив нафти, запобігши її подальшому поширенню до узбережжя.

Попередньо встановлені кільця можуть «значно прискорити» проведення захисних заходів у разі аварії, пояснив начальник оперативного відділу фінської берегової охорони у Фінській затоці Юкка Пекка Лумілаті.

Влада Фінляндії, як і Німеччини та інших країн, неодноразово попереджала про загрозу серйозної екологічної шкоди внаслідок можливої аварії за участю одного з танкерів російського «тіньового флоту» у Балтійському морі. За даними Гельсінкі, аварія за участю танкера «тіньового флоту» може призвести до розливу тисяч тонн сирої нафти в море. З огляду на часті перебої в роботі GPS-навігації в Балтійському морі, неможливо виключити зіткнення з іншим судном.

У заяві Фонду Джона Нурмінена також зазначається, що ризик розливу нафти в Балтійському морі значно посилився і у зв’язку з атаками українських безпілотників на російські нафтові порти Приморськ та Усть-Луга, розташовані у східній частині Фінської затоки.

