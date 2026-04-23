У першому кварталі 2026 року Головним управлінням ДПС у Миколаївській області до місцевих бюджетів забезпечено 18,7 млн грн рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових ресурсів та інших природних ресурсів, що на 2,7 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

Якщо розглядати надходження рентних платежів у розрізі ресурсів, то найбільше місцеві бюджети отримали рентної плати за спеціальне використання води – 12,8 млн гривень.

Окрім того, суб’єкти господарювання сплатили 5,6 млн грн рентної плати за користування надрами, 250,6 тис. грн – за використання інших природних ресурсів, 39,1 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Однією з передумов стабільного соціально-економічного розвитку Миколаївщини є унікальний природно-ресурсний потенціал регіону. Саме тому платники податків області своєчасно та у повному обсязі сплачують рентні платежі до місцевих бюджетів, забезпечуючи цим добробут територіальних громад.

