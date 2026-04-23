У Німеччині 16-річний хлопець став офіційним власником золотого злитка вагою 500 грамів після невдалої спроби поліції знайти його попереднього господаря. Юнак випадково виявив дорогоцінний метал на двометровій глибині під час відпочинку на озері Кенігсзеє.

Підліток помітив металевий відблиск у кришталево чистій воді та самостійно дістав знахідку. Вартість півкілограмового злитка чистого золота оцінюють у понад 18 тисяч доларів.

Одразу після знахідки хлопець передав цінний предмет правоохоронцям для проведення розслідування. Поліцейські підтвердили автентичність золота за допомогою офіційного маркування та серійного номера на металі.

Злиток зберігався у відділку протягом шести місяців згідно з вимогами німецького законодавства. За цей час жодна людина не звернулася до поліції із заявою про втрату чи викрадення такої цінності.

Через відсутність претендентів на майно влада офіційно передала право власності на скарб юнаку. Походження золота на дні озера залишається загадкою, бо до правоохоронних органів не надходило жодних повідомлень про зникнення злитків у цьому регіоні.