Удари безпілотників по нафтовій інфраструктурі Росії б’ють не лише по її гаманцю – під питання поставлено саму репутацію країни як постачальника сировини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на 18-му Київському Безпековому Форумі керівник Офісу президента Кирило Буданов.
На запитання, як оцінити збитки від ударів “невідомих добрих безпілотників” – у доларах, у падінні видобутку чи в зірваних контрактах, Буданов відповів, що саме третій пункт найважливіший.
“Офіційні дані від президента всі чули, я їх підтверджую. Але недовиконані контракти – це набагато цікавіше”, – сказав Буданов.
Репутаційний удар залишиться надовго
За словами Буданова, головне – не гроші і не обсяги видобутку.
Головне – імідж Росії як держави, яка не може виконувати свої зобов’язання.
“Росія зазнає іміджевого удару. Це найважливіше. Нафтова ціна ще якось балансує, війна закінчиться – це все одно стабілізується. А от іміджевий удар буде працювати ще дуже довго”, – пояснив очільник ОП.
Під питання ставиться Росія як надійний постачальник, здатний вчасно доставляти сировину покупцям. За словами Буданова, саме це матиме довгострокові наслідки.
Що це означає на практиці
Зірвані контракти – це:
втрата довіри з боку країн-покупців;
репутаційні втрати, які не компенсуються після завершення війни;
сигнал для партнерів Росії шукати альтернативних постачальників.