Удари безпілотників по нафтовій інфраструктурі Росії б’ють не лише по її гаманцю – під питання поставлено саму репутацію країни як постачальника сировини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на 18-му Київському Безпековому Форумі керівник Офісу президента Кирило Буданов.

На запитання, як оцінити збитки від ударів “невідомих добрих безпілотників” – у доларах, у падінні видобутку чи в зірваних контрактах, Буданов відповів, що саме третій пункт найважливіший.

“Офіційні дані від президента всі чули, я їх підтверджую. Але недовиконані контракти – це набагато цікавіше”, – сказав Буданов.

Репутаційний удар залишиться надовго

За словами Буданова, головне – не гроші і не обсяги видобутку.

Головне – імідж Росії як держави, яка не може виконувати свої зобов’язання.

“Росія зазнає іміджевого удару. Це найважливіше. Нафтова ціна ще якось балансує, війна закінчиться – це все одно стабілізується. А от іміджевий удар буде працювати ще дуже довго”, – пояснив очільник ОП.

Під питання ставиться Росія як надійний постачальник, здатний вчасно доставляти сировину покупцям. За словами Буданова, саме це матиме довгострокові наслідки.

Що це означає на практиці

Зірвані контракти – це:

втрата довіри з боку країн-покупців;

репутаційні втрати, які не компенсуються після завершення війни;

сигнал для партнерів Росії шукати альтернативних постачальників.