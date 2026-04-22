В Італії антимонопольний регулятор заявив у середу, що розпочав розслідування щодо Booking.com та двох його підрозділів за ймовірну недобросовісну комерційну практику, пов’язану з рейтингом готелів на його платформі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Відбір об’єктів розміщення в програмі “Переважні партнери” (Preferred Partners) онлайн-платформи для подорожей, які отримують краще позиціонування в результатах пошуку та більшу візуальну присутність, базується на критеріях, що надають перевагу тим, хто пропонує Booking.com вищі комісії, ідеться у заяві агентства.

Розслідування стосується Booking.com B.V., Booking.com International B.V. та Booking.com (Italy) S.r.l.

У вівторок наглядовий орган провів перевірки в приміщеннях італійського підрозділу Booking.com за сприяння фінансової поліції Італії.