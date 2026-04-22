Чоловік, який не має постійного місця проживання, у сквері Ради Європи в Миколаєві та поблизу кількох закладів громадського харчування виривав рослини, а потім їх продавав. Поліцейські встановили правопорушника та склали відносно нього адміністративні матеріали.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили фотознімки та відеоролики користувачів, на яких миколаївці скаржаться на факти знищення зелених насаджень.

За підтримки поліцейських аналітиків управління кримінального аналізу та за допомогою записів відеокамер, що під’єднані до системи «Безпечне місто», правоохоронці патрульної та відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління встановили особу правопорушника. Ним виявився 52-річний чоловік.

На одній із вулиць міста правоохоронці його розшукали та запросили до відділку для складання адміністративних матеріалів. Правопорушник пояснив дільничному офіцеру поліції, що дійсно вирвав квіти та хвойні насадження, які потім продавав перехожим.

Відносно чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів» та направили до органу місцевого самоврядування для прийняття рішення.