Осушені під посіви ставки повернуто громаді – Верховний Суд підтримав позицію прокурорів.

155 гектарів земель водного фонду на Миколаївщині, які роками використовували не за призначенням, повернуто громаді за позовом Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора. Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу орендаря та погодився з висновками судів попередніх інстанцій.

Йдеться про ділянку в межах Новоодеської громади, передану в оренду для риборозведення. Як встановили прокурори, водойму осушили, а її дно починаючи з 2019 року систематично засівали соняшником і пшеницею – фактично використовуючи як сільськогосподарське поле, уточнили в Офісі Генпрокурора.

У суді відповідач пояснював це «літуванням» – нібито тимчасовим осушенням у межах рибогосподарської діяльності. Втім суди дійшли висновку, що багаторічне вирощування культур на місці водойми є порушенням умов оренди та вимог земельного законодавства. Верховний Суд ці висновки підтримав.

Рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін за результатами касаційного перегляду 15 квітня 2026 року.

Окремо триває досудове розслідування за фактом забруднення дна водойми добривами та хімікатами. Наразі визначається розмір завданих збитків.