Родовище із запасами газу на мільярди гривень гривень продали за суму, що у десятки разів нижча від стартової. Спеціалізована екологічна прокуратура довела в суді, що угода укладена з грубими порушеннями закону. Верховний Суд визнав недійсними результати торгів, сам спецдозвіл і договір його купівлі-продажу.

Рішення 14 квітня 2026 року ухвалив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, задовольнивши касаційну скаргу прокуратури.

Йдеться про Приазовське родовище (Запорізька область) – одне з найстаріших в Україні, відкрите ще у 1929 році. Це майже 35 тисяч гектарів, понад 110 свердловин і більш як 2,2 млрд кубометрів розвіданих запасів газу.

Спецдозвіл продали з грубими порушеннями, без обов’язкового погодження з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Торги відбулися у форматі голландського аукціону – зі зниженням ціни. У підсумку вартість лота впала у 39 разів.

Попри особливо важливе значення родовища, участь у торгах взяла лише одна компанія. У медіа її пов’язували з українським політиком, щодо якого діють санкції РНБО. За відсутності конкуренції ця компанія отримала право на видобуток газу лише за 630 тисяч гривень – при тому, що вартість запасів оцінюється приблизно у 7,8 мільярда гривень.

ІншеТВ нагадує, що у медіа писали, що покупцем родовища було ТОВ «КЗР Петролеум», яке придбало ліцензію на 20 років за 629,69 тис. грн, що було у 10 разів менше за стартову ціну через відсутність конкуренції на аукціоні. Компанію пов’язують із австрійським бізнесменом Рубеном Захаряном (власником Харківської ТЕЦ-5), активи яких у ЗМІ часто асоціюють з оточенням Юрія Бойка.