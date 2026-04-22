Суд дозволив подружжю Порошенків розділити спільно нажите майно.

Вінницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Марини Порошенко на рішення Крижопільського райсуду, пише Zn.ua.

Суд постановив визнати за позивачкою право власності на 8190 акцій ПАТ ЗНКІФ ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ вартістю 8,3 млрд грн, а також майно на загальну суму 8,5 млрд грн.

За відповідачем Петром Порошенком суд визнав право власності на мотоцикл HONDA CMX 1100D, напівпричіп KING TRAILERS і автомобіль VOLVO S90 2.0 T8 INSCRIPTION.

Також йому належить нарахована, але невиплачена частина прибутку трастового фонду Сіквент (Швайц) АҐ у розмірі $20 млн.

Постанова може бути оскаржена до Верховного суду протягом тридцяти днів з дня її проголошення 20 квітня.

Нагадаємо, що Петро Порошенко знаходиться під санкціями, і поділ майна – інструмент уникнення можливого арешту.