Новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр каже, що поглибить зв’язки із сусідніми державами, особливо з Австрією, спираючись на міцні економічні зв’язки та спільну історію, що сягає корінням в Австро-Угорську імперію кінця дев’ятнадцятого століття, пише Politico.

«Ми колись мали спільну країну, і Австрія є ключовим економічним партнером Угорщини», – сказав Мадяр після своєї перемоги над Віктором Орбаном на угорських виборах на початку цього місяця. «Я хотів би зміцнити відносини між Угорщиною та Австрією з історичних, а також з культурних та економічних причин».

Мадяр частково переміг Орбана завдяки обіцянці перезавантажити відносини Угорщини з ЄС, але він передбачає зробити це в рамках зміцненого блоку центральноєвропейських країн, очолюваного однодумцями правого спрямування, які, на його думку, поділяють культурний світогляд, економічні інтереси та консервативні погляди на все, від міграції до енергетичної політики. За важливим винятком Польщі, ці країни, розташовані між Західною Європою та Росією, також традиційно демонстрували більшу готовність підтримувати ділові зв’язки з Москвою.

Новий угорський лідер вже публічно окреслив, як він міг би реалізувати своє бачення центральноєвропейського блоку. На прес-конференції на початку цього місяця він запропонував об’єднати Вишеградську групу — неформальний альянс Угорщини, Польщі, Чеської Республіки та Словаччини — з форматом Славкова, системою співпраці, що включає Австрію, Чеську Республіку та Словаччину.

«Я вважаю, що це в інтересах кожної країни, включаючи Австрію та Угорщину», — сказав Мадяр. «Тому я сподіваюся, що ми зможемо досягти прогресу тут».

Як чіткий сигнал цієї стратегії, Мадяр заявив, що його перші поїздки як нового лідера Угорщини на початку травня будуть до Варшави та Відня.

Хоча він розглядає Австрію як більш природного союзника, Мадяр має багато чого навчитися у прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та його зусиль щодо відновлення ліберальної демократії після років популістського правління, зокрема, як розблокувати кошти ЄС, затримані через проблеми з верховенством права. Одним з головних пріоритетів Мадяра є забезпечення вивільнення 18 мільярдів євро заморожених коштів ЄС; Він також наполягає на доступі до 16 мільярдів євро європейських оборонних позик та на скасуванні штрафу в розмірі 1 мільйона євро на день для Угорщини за її відмову дотримуватися міграційного законодавства ЄС.

«Візит до Варшави пов’язаний з обміном досвідом щодо переходу назад до ліберальної демократії», – сказав Еміль Брікс, колишній австрійський дипломат та історик, який вивчав кінець Австро-Угорської імперії. «Візит до Відня більше пов’язаний з європейською політикою та з тим фактом, що необхідно розробляти власні пропозиції з цього регіону».

Австрійський уряд, схоже, сприймає цю ідею.

Високопоставлений австрійський дипломат, який побажав залишитися анонімним для обговорення внутрішнього мислення, сказав, що існує невід’ємна логіка у зміцненні співпраці між державами Центральної Європи в рамках ЄС за зразком моделі Бенілюксу.

Спільна пуповина

Для австрійського уряду, очолюваного консерваторами, поглиблення зв’язків з Угорщиною давно є стратегічною амбіцією.

На початку 2000-х років, напередодні вступу до ЄС кількох колишніх комуністичних країн, лідери Австрії запропонували оновлений союз із Центральною Європою. Зрештою, ці зусилля провалилися, оскільки їм завадили побоювання в Польщі та Словенії, що Відень прагне відновити свою гегемонію понад 80 років після розпаду Австро-Угорської імперії.

Тепер тісний союз пропонує більш впевнена та процвітаюча Угорщина. Польські лідери, зі зростаючою економічною та військовою потужністю своєї країни, також більше не відчувають загрози від цієї перспективи, кажуть експерти. Офіс прем’єр-міністра Польщі не відповів на запит про коментар.

Австрійські консерватори також бачать нову можливість тепер, коли Орбан у відставці.

«Ми тісно співпрацювали з Орбаном у 1990-х роках, і я завжди кажу, що молодий Орбан, безсумнівно, був би одним із найбільших критиків старшого Орбана сьогодні», – сказав Райнгольд Лопатка, депутат Європарламенту від правлячої консервативної Австрійської народної партії. «Незважаючи на всі проблеми, з якими ми зіткнулися, нам вдалося працювати разом над деякими питаннями, але з роками це ставало дедалі складнішим і зрештою неможливим».

За словами двох осіб, присутніх на зустрічі, Мадяр та консервативний канцлер Австрії Крістіан Штокер почали закладати основу для пост-орбанівських відносин між своїми країнами на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому. Лідери обговорили інавгураційний візит Мадяра до Відня та те, як покращити умови для австрійських фірм, що ведуть бізнес в Угорщині, за словами високопосадовця австрійського уряду.

Очікується, що у Відні Мадяр спробує виробити спільну позицію щодо міграції та обговорити долю Центральноєвропейського університету, який переніс свій головний кампус з Будапешта до Відня у 2019 році після кампанії Орбана проти цього закладу, – сказав високопоставлений австрійський дипломат.

Ці дві країни вже тісно пов’язані в економічному плані. Австрія є другим за величиною інвестором в Угорщині після Німеччини з обсягом інвестицій понад 11,7 мільярда євро. Близько 134 000 угорців працюють в Австрії, багато з них як тимчасові працівники.

Національний банк Австрії заявив у звіті минулого року, що зростання торговельних зв’язків з країнами Центральної та Південно-Східної Європи має стабілізуючий вплив на економіку Австрії в період зростання торговельної невизначеності в усьому світі.

Однак між країнами Центральної Європи залишаються ключові розбіжності, які, безумовно, ускладнять зусилля щодо формування тіснішого альянсу. Наприклад, щодо України Австрія та Польща активно підтримують додаткову допомогу ЄС для країни, що перебуває в скрутному становищі. Хоча Угорщина за часів мадьярської влади більше не перешкоджатиме наданню допомоги, як це зробив Орбан, вона приєднується до Чеської Республіки та Словаччини, відмовившись від підтримки пакету кредитів ЄС для Києва в розмірі 90 мільярдів євро. Країни також мають різні погляди на вступ України до блоку.

Незважаючи на ці розбіжності, експерти стверджують, що серед країн Центральної Європи зберігаються сильні спільні інтереси, особливо коли йдеться про економічні ініціативи та масштабні інфраструктурні проекти.

«Якби ці країни могли представити інтегровані пропозиції та інтегровані проекти, які були б скоординовані, це зміцнило б їхню позицію щодо розподілу коштів та коштів на згуртування з Брюсселя», – сказав Рейнхард Гайніш, політолог із Зальцбурзького університету.

Прагнення Мадяра до побудови центральноєвропейського альянсу також може бути пов’язане з його розумінням того, як насправді працює влада в Брюсселі. Новий прем’єр-міністр провів там майже десять років як дипломат за Орбана, перш ніж порвати з популістською партією «Фідес» і стати депутатом Європарламенту від власної консервативної політичної сили «Тіса».

«Він фактично перший угорський прем’єр-міністр, який чудово розуміє, як працює машина Брюсселя та ЄС», – сказав Стефано Боттоні, професор, що спеціалізується на Східній Європі в Університеті Флорентії. «І якщо ви хочете мати більше значення в Брюсселі, якщо ви хочете бути противагою великим [країнам] – Франції, Німеччині – тоді ви повинні об’єднати зусилля».