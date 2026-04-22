росія неодноразово запускала ракети та дрони маршрутами поблизу Чорнобильської атомної електростанції, що створює ризик масштабної ядерної аварії. Про це в інтерв’ю Reuters заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

За його словами, з початку повномасштабної війни російські гіперзвукові ракети “Кинджал” неодноразово фіксувалися неподалік Чорнобильської зони та Хмельницької АЕС. Загалом зафіксовано 35 таких випадків на відстані близько 20 кілометрів від ядерних об’єктів.

Такі пуски не можна пояснити жодними військовими міркуваннями. Очевидно, що польоти над ядерними об’єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору – зазначив Кравченко.

Він додав, що у трьох окремих випадках ракети “Кинджал” падали на землю під час польоту та приземлялися приблизно за 10 кілометрів від Хмельницької АЕС. Причини падіння не встановлені, однак слідів перехоплення на уламках не виявили.

Окремо прокурор повідомив, що з липня 2024 року, коли росія активізувала масовані атаки дронами, радари зафіксували щонайменше 92 безпілотники, які пролітали в радіусі п’яти кілометрів від захисного саркофага Чорнобильської АЕС.

Йдеться про арку над четвертим енергоблоком, встановлену для запобігання витоку радіації після катастрофи 26 квітня 1986 року.

У лютому минулого року об’єкт, який Україна ідентифікувала як російський ударний дрон дальньої дії, пошкодив захисну конструкцію ЧАЕС. У кремлі тоді заперечили причетність до атаки.

За оцінкою Європейського банку реконструкції та розвитку, ремонт пошкодженого саркофага коштуватиме щонайменше 500 мільйонів євро. Без відновлення конструкції вже за чотири роки може початися незворотна корозія.

Міжнародне агентство з атомної енергії раніше неодноразово заявляло про серйозну загрозу ядерній безпеці через бойові дії поблизу українських атомних станцій.