Українці зареєстрували петицію, згідно з якою Кабінет міністрів просять дозволить володіння зброєю для ветеранів. Йдеться про заборонену нині для всіх громадян короткоствольну зброю, пише 24.

Така потреба нібито потрібна для захисту ветеранів, які повернулися до цивільного життя. Зазначається, що ті, хто пройшов війну, мають досвід поводження зі зброєю. А зараз ці навички можуть знадобитися, щоб була можливість захистити себе.

Зокрема пропонується, щоб дозвіл на володіння, зберігання та носіння зброї мали військові всіх підрозділів і формувань, яких звільнили в запас чи звільнені за станом здоров’я.

Звичайно, що такі особи перед отриманням дозволу повинні пройти загальну перевірку, як всі, хто має зброю, або ж додаткові спеціальні перевірки.

Автор зазначає, що люди, які віддали своє здоров’я через захист України, тепер фізично не зможуть захистити себе чи встигнути сховатися, як до них йде нападник. А тому самозахист і гарантія особистої безпеки стає для них важливим питанням.