21-го та в ніч на 22-е квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російського агресора.

Зокрема, уражено пункт управління рухом військових кораблів чорноморського флоту “Стрілецький” у Севастополі (ТОТ АР Крим).

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА у районах населених пунктів Коровяковка та Тьоткіно Курської області рф і пункту управління БпЛА “Молнія” у районі Добролюбівки на Харківщині.

Окрім цього, наші воїни били по пункту управління підрозділу противника у районі населеного пункту Вязове Бєлгородської області рф.

Завдано також ураження командно-спостережним пунктам ворога поблизу Затишного на ТОТ української Донеччини та Високого Бєлгородської області рф.

Крім того, уражено зосередження живої сили окупантів у районі населеного пункту Графське Донецької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжують вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії рф проти України.