Служба безпеки запобігла замовному вбивству в Одесі. За результатами дій на випередження у місті затримано агентку фсб, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зловмисниця встановила на авто військового GPS-трекер, за допомогою якого кілер мав відстежити і вбити українського воїна з вогнепальної зброї.

Як з’ясувало розслідування, підготовкою замаху займалася колишня мешканка Кіровоградщини, яка попередні 15 років проживала в рф. У поле зору фсб вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука – «Другая Украина».

Там жінка сподівалася отримати правову допомогу, після того як її звинуватили у крадіжці. Втім, замість юридичних консультацій представники екснардепа «передали» фігурантку співробітникам фсб.

В обмін на «закриття справи» російські спецслужбісти «відрядили» агентку до Одеси для підготовки замаху на командира підрозділу ССО.

Після прибуття до портового міста агентка орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий. Також за гроші фсб вона придбала вживане авто, щоб законспіровано заїжджати до паркінгу, де стояла машина потенційної «цілі».

Далі фігурантка встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер, який отримала від фсб перед виїздом в Україну.

За допомогою віддаленого доступу до «маячка» російська спецслужба сподівалася відстежувати маршрути та часові інтервали руху військового.

Отримані розвіддані фсб планувала використати для ліквідації українського спецпризначенця.

Служба безпеки затримала агентку «на гарячому» одразу після закладки GPS-трекеру, коли вона на таксі прямувала у бік держкордону, щоб втекти до рф через треті країни.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від фсб під виглядом «близьких» стосунків.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до суду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підготовки замаху.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.