За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону 17 квітня повідомлено про підозру організованій групі з чотирьох осіб у розтраті бюджетних коштів, призначених для забезпечення військових.

За даними слідства, ФОП, директор комунального підприємства, адвокат і керівник товариства організували заволодіння коштами Сіверськодонецької міської військової адміністрації. Схема ґрунтувалася на підроблених листах нібито від військових підрозділів із проханням закупити засоби РЕБ.

На підставі цих звернень кошти виділялися комунальному підприємству, яке уклало договори з підконтрольними компаніями. Насправді обладнання не закуповувалося і не постачалося, а для прикриття оформлювалися фіктивні документи.

Кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних підприємств, переводилися у готівку та розподілялися між учасниками. Збитки становлять 5,6 млн грн.

Під час обшуків вилучено техніку та фінансову документацію. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.