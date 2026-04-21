Безкарність закінчується – Одеса стала сигналом для всієї країни, вважає омбудсмен Дмитро Лубінець.

-Проблеми, про які я неодноразово публічно заявляв, — системна безкарність та корупційна складова в діяльності окремих представників ТЦК та СП — нарешті починає отримувати жорстку правову оцінку.

Ситуація в Одесі стала показовою. Те, що довгий час намагалися замовчувати або ігнорувати, виходить назовні. Працівники СБУ зафіксували ганебні практики, і на них уже є реагування.

Це важливий сигнал. Сигнал про те, що порушення прав людини більше не можуть залишатися без наслідків!

Адже статистика по цій області раніше була тривожною. З 1 січня 2025 року по 20 квітня 2025 року ми отримали 193 повідомлення з Одеської області щодо можливих порушень прав і свобод людини зі сторони ТЦК та СП (загалом за весь 2025 рік — 642 звернення щодо порушення прав громадян під час мобілізації та неправомірних дій працівників ТЦК та СП в Одеській області). А в аналогічний період цього року — вже 264 звернень. Це вже більше майже на 40%! Навіть нещодавно я публічно реагував на випадок насильства над цивільними зі сторони ТЦК та СП в Одесі. Тоді постраждала також дитина.

Окремо я публічно завжди наголошую: працівники ТЦК та СП мають ходити без балаклав, з відкритим обличчям. Вони не мають права діяти анонімно чи приховано. Такі дії прямо підривають довіру до державних інституцій.

Водночас подібні критичні порушення мають місце не лише в Одеській області. Найбільш напружена ситуація, окрім цього регіону, спостерігається також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.

Саме тому важливо, щоб реагування, яке ми зараз бачимо в Одесі, стало не винятком, а початком системних змін по всій країні.

Принцип залишається незмінним: будь-які дії органів державної влади мають здійснюватися виключно в межах закону та з безумовною повагою до прав і свобод людини! І кожен подібний випадок має отримати не формальну, а реальну правову оцінку з відповідними наслідками!

