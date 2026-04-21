Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-Обговорили з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою розблокування фінансового пакета допомоги на 90 млрд євро. Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз.

Антоніу також відзначив наші безпекові домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки. Українська система захисту життів, яку ми пропонуємо партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна. Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами. Домовилися, що продовжимо обговорення цієї теми під час особистої зустрічі вже найближчим часом. Важливо, щоб Європа була об’єднана й захищена.

Нагадаємо, перед тим Зеленський повідомив, що Україна відремонтувала нафтопровід “Дружба”